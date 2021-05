Subnautica: Below Zero erscheint am 14.5. Amortis am Di, 11.05.2021, 13:45 Uhr

Subnautica: Below Zero, der Nachfolger des preisgekrönten Subnautica, lädt Spieler dazu ein, die tückischen Gewässer unter der eisigen Oberfläche von Planet 4546B zu erkunden. Die Alien-Welt mit mysteriösen Wasser-Kreaturen und anderen aquatischen Wundern stellt den Überlebenswillen auf die Probe. Mit einer komplett neuen Geschichte, einer riesigen Open World, neuer Technologie und trügerischen Mysterien verspricht Subnautica: Below Zero ein Abenteuer, das nicht von dieser Welt ist.

Quelle: Marchsreiter Communications GmbH