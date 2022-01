Submerged: Hidden Depths schickt euch wieder ins Abenteuer XBU MrHyde am Mo, 31.01.2022, 18:20 Uhr

Das Adventure Submerged konnte 2015 viele Gamer überzeugen und bekam viele gute Kritiken, daher haben Uppercut Games an einer Fortsetzung gearbeitet. Submerged: Hidden Depths soll auf Xbox und PlayStation Konsolen sowie via Steam auf PCs in diesem Jahr erscheinen. Auch der Nachfolger wird frei von Kämpfen sein und euch ermöglichen, die Welt in eurem Tempo zu erkunden, Rätsel zu lösen und die Geschichte zu erleben.

Quelle: Uppercut Games