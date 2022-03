Vor ein paar Jahren erschien der erste Teil und begeisterte all jene Spieler, die Spaß an einem entschleunigten Spiel mit einem hübschen Setting hatten. Jetzt ist der zweite Teil mit Submerged Hidden Depths verfügbar und schlägt in die gleiche Kerbe. Wird dieser ebenso Spaß machen und möglicherweise auch eine andere Spielergruppe ansprechen? Wir schauen uns das Spiel für euch an.

Frei von Gewalt und Kampf

Wie? Man kann ein Spiel auch ohne Kömpfe gestalten? Und das soll auch noch Spaß machen? Die kurze Antwort ist: Ja! Ich persönlich finde es schade, dass nicht mehr Spiele in diese Richtung entwickelt werden. Es gibt welche, aber es ist immer noch eine Rarität. Grund genug sich dieses Game einmal genauer anzuschauen.

Optisch bringt der Titel seinen ganz eigenen Stil mit. Man fühlt sich hierbei so, als würde man in einem gemalten Gemälde spielen. Es wirkt alles wie aus einem Guss. Wer zudem eine HDR-fähige Konsole und HDR-TV besitzt, wird sich in den strahlenden Farben des Spiels verlieren können. Und das ist auch schon die Besonderheit von Subermerged HD. Man kann sich einfach mal zurücklehnen, ungezwungen den beiden Geschwistern folgen und ein schönes Abenteuer erleben.

Coming of Age

Die beiden Protagonisten sind nämlich inzwischen deutlich älter geworden und auf dem Weg zur jungen Frau bzw. zum jungen Mann. Sie sind aber noch ebenso kommunikativ wie vorher. Und das Spiel schafft es die Interaktion trotz Sims-ähnlicher Sprache der beiden gut rüberzubringen. Sehr viel geht über Gestik und Mimik. Das erfordert mal eine andere Art von Zuhören, die gar nicht mal schlecht ist.

Sie geben sich zwischendurch auch Hinweise auf mögliche Aufgaben und man erfährt nicht selten dadurch einen neuen Hotspot, den es zu erforschen gilt.

Die Puzzles dieser Welt

Und damit kommen wir auch zum Erkundungsteil. Wie zuvor, bewegt man sich auf einem Boot und steuert Ziele an, wo es etwas zu tun gibt. Eine Aufgabe ist es, die Welt von der seltsamen Korruption der Pflanzen zu befreien und die Natur wieder in einen normalen Zustand zurückzusetzen.

Die dafür bezwingbaren Puzzles sind einfacher Natur aber das tut der Sache keinen Abbruch. Wer knackige Rätsel will, findet sie eher woanders. Es gibt auch wieder Kletterpassagen, physikalische Rätsel, wo man etwas bewegen muss, damit man einen Weg freiräumen kann usw.

Das Spiel lädt auch wieder zur Erkundung ein und ein Blick ins Fernrohr offenbart auch schnell das nächste Ziel. Während man dies erledigt, wird die Story immer weiter vorangetrieben und erzählt mit Piktogrammen sowie Cut-Scenes bewegende Momente der beiden.

Die Krux

Wer ausgedehnte Welten a la Assassin's Creed sucht, wird hier vergeblich suchen. Das Spiel konzentriert sich auf das Wesentliche und ist dafür zugegeben recht kurz. Aber für 20 Euro muss es auch nicht einen ewig langen Umfang haben. Und das ist auch gut so. Das Gameplay funktioniert unter anderem deshalb, weil es nicht zu sehr in die Länge gezogen wurde.

Rätsel-Puristen wird das allerdings zu seicht sein. Es gibt keine kniffligen Puzzles, die ein besonderes Maß an Geschick erfordern. Die ruhige Spielweise wird mache möglicherweise auch abturnen.