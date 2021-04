Street Fighter kämpfen in Power Rangers: Battle for the Grid XBU MrHyde am So, 18.04.2021, 13:00 Uhr

Power Rangers: Battle for the Grid bietet euch einen neuen DLC mit Charakteren aus Street Fighter. Freut euch auf die Kämpfer Ryu und Chun-Li, die auf Xbox One und weiteren Plattformen zum Lauf erhältlich sind.

Quelle: nWay, Inc