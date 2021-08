Stray Blade für Xbox angekündigt XBU ringdrossel am Mi, 25.08.2021, 09:45 Uhr

Die Jungs von Point Blank Games arbeiten an dem Action-RPG Stray Blade. In diesem erlebt man intensive Kämpfe und spannende Erkundungen in der gefährlichen Welt von Acrea. Ein Announcement-Trailer soll Lust auf mehr machen.

Stray Blade erscheint für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Point Blank Games