Stray Blade ist jetzt verfügbar

Publisher 505 Games und Entwickler Point Blank Games geben bekannt, dass Stray Blade ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC auf Steam und im Epic Games Store erhältlich ist. Das Indie-Action-Adventure aus Berlin verbindet intensive Kämpfe mit belohnender Erkundung.



Spieler begeben sich in Stray Blade als wiederauferstandener Abenteurer Farren in Begleitung des Xhinnon-Wolfs Boji auf eine Reise durch das verlorene Tal Acrea. Einst friedlich, ist das Tal mittlerweile von Krieg, Tod und Zerstörung gezeichnet. Zusammen entdecken Farren und Boji die vergessenen Schätze, die in den tiefsten Winkeln einer Welt liegen, die durch die früheren Taten des Abenteurers verändert wurde.



Protagonist Farren ist deswegen auf ewig an das Tal Acrea gebunden, und muss eine tiefe Bindung zu Boji aufbauen, um seine Freiheit wiederzuerlangen. Im Laufe der Geschichte kann dabei Bojis Handwerk weiterentwickelt werden, um neue Waffen herzustellen und die hyperreaktiven Kämpfe zu meistern. Schnelle Reaktionen und eine passende Strategie können den Ablauf des Kampfes positiv beeinflussen und die Welt buchstäblich verändern.



Dank expliziter In-Game-Anzeigen für den Kampf steht bei Stray Blade der Spaß im Vordergrund und nicht die Frustration. Wenn Spieler Gebiete erneut besuchen, werden sie feststellen, dass ihre Aktionen im Tal von Acrea, Auswirkungen auf die gesamte Welt haben können.

Quelle: 505 Games