Stranger of Paradise Final Fantasy Origin bietet jetzt den DIFFERENT FUTURE-DLC XBU MrHyde am Fr, 27.01.2023, 15:45 Uhr

Spieler können sich ab heute in STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN auf ein brandneues Abenteuer begeben. Der dritte DLC „DIFFERENT FUTURE“ für das Action-RPG ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store auf PC verfügbar.



Im DLC DIFFERENT FUTURE, der in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO GAMES, den Erschaffern der NINJA GAIDEN- und Nioh-Reihen, entwickelt wurde, werden Jack und sein Team von einem Mogry in eine Stadt in einer anderen Zeit und Dimension geführt, um sich einer letzten Herausforderung zu stellen und die Geschichte von STRANGER OF PARADISE abzuschließen.



Neuer Inhalt im DLC DIFFERENT FUTURE:

Neue Charaktere und Gegner – Spieler werden auf ihrer Reise von dem Mogry begleitet, der im DLC Reisender der Dimensionen vorgestellt wurde, und treffen auf den Imperator aus der FINAL FANTASY-Reihe.

Neue Jobs – Spieler können durch den Abschluss der Missionen in DIFFERENT FUTURE die Jobs Schütze, Jäger und Glücksspieler freischalten.

Neue Ausrüstung – DIFFERENT FUTURE führt mit Feuerwaffen neue Ausrüstung ein.

Neue Optionen beim Schmied – Spieler können „Imitationsmaterial“ einsetzen, um bestimmte Gegenstände leichter herzustellen und aufzuwerten. Mit diesem Material können Spieler auch Imitationen ihrer Ausrüstung erstellen und Chaos-Effekte imitieren.

Quelle: Square Enix