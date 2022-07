Neuer DLC für Stranger of Paradise Final Fantasy Origin erhältlich XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 14:35 Uhr

Square Enix hat die erste Erweiterung des Action-Rollenspiels Stranger of Paradise Final Fantasy Origin für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und über den Epic Games Store auf PC veröffentlicht. "Trials of the Dragon King" ist in Zusammenarbeit mit Team NINJA von KOEI TECMO GAMES, den Entwicklern der NINJA GAIDEN- und Nioh-Reihen, entstanden.



Der Zusatzinhalt erzählt eine neue Story, die sich nach den Ereignissen des Hauptspiels entfaltet. In dieser Geschichte erkunden Jack und seinen Verbündeten das gardianische Archipel, um das plötzliche Verschwinden von Bahamut zu untersuchen und herauszufinden, ob er Freund oder Feind ist. Freut euch auf:

Neue Missionen – Nach Abschluss der Hauptgeschichte können sich Spieler*innen neuen Missionen stellen und eine Geschichte erleben, in der es um den Drachenkönig Bahamut geht.

Neue Jobs und Waffenart – Eine neue Waffenart, Stäbe, sowie die drei neuen Jobs Pilger, Illusionist und Beschwörer wurden hinzugefügt.

Accessoires – Spieler*innen können jetzt Accessoires ausrüsten, die verschiedene Spezialeffekte und Wertverbesserungen bieten.

Schwierigkeitsgrad BAHAMUT – Nach Abschluss der Hauptgeschichte steht der neue Schwierigkeitsgrad BAHAMUT zur Verfügung.

Spieler, die weitere Abenteuer mit Jack, Ash und Jed erleben wollen, können sich auf zwei weitere Kapitel freuen, die für die Zukunft geplant sind: „Wanderer of the Rift“ und „DIFFERENT FUTURE“. Wer die Digital Deluxe Edition besitzt, erhält über den Season Pass Zugriff auf die Erweiterungen.

Quelle: Square Enix