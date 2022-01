Star Wars Battlefront 3 doch nicht bei DICE in Planung XBU ringdrossel am Mi, 26.01.2022, 09:30 Uhr

Wie das Entwicklerstudio DICE gegenüber Venturebeat angibt, befindet sich kein Star Wars Battlefront 3 in Entwicklung. Anstelle dessen, will man weiter an dem Ausbau der Battlefield-Marke arbeiten. Nachdem sich die Community um Battlefield 2042 so sehr ausdünnt, dass jetzt sogar ein Free-2-Play-Konzept im Gespräch ist, könnte das keine schlechte Idee sein.

Quelle: Venturebeat