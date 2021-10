Partnerschaft zwischen FIFPRO und EA verlängert XBU TNT2808 am Mi, 13.10.2021, 10:00 Uhr

Auf weitere Jahre: Electronic Arts und die FIFPRO, eine weltweite Vertretung für Profifußballer, geben eine Verlängerung der Partnerschaft bekannt. Damit soll auch unterstrichen werden, dass EA SPORTS bemüht ist, weiter Investitionen in den Fußball zu tätigen und somit den mehr als 150 Millionen Spielern bestmögliche Fußballerlebnisse zu liefern.

Über die letzten 28 Jahre hat EA SPORTS das größte Sportspiel der Welt immer weiterentwickelt – von Fans, Spielern und der Fußballgemeinde weltweit wird es geliebt. Die kollektive Stärke des EA SPORTS Fußball-Franchises wird von mehr als 300 Lizenzpartnern einschließlich der FIFPRO getragen, die allesamt bis heute dazu beitragen, die unvergleichliche Authentizität des Spiels zu schaffen und dies auch in Zukunft weiterhin tun. Neben Tausenden von Spielernamen und -grafiken als Inhalte, die durch die FIFPRO-Lizenzvereinbarung unterstützt werden, sind die EA SPORTS-Fußballerlebnisse die einzigen, in denen Fans die UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga und LaLiga Santander spielen können.

"Unsere Spieler erinnern uns regelmäßig daran, dass einer der wichtigsten Aspekte einer EA SPORTS-Spielerfahrung das umfassende Eintauchen in die Welt des Spiels ist, was wir durch den Einsatz der echten Ligen, Teams und Talente untermauern. Auf diese Weise verwischen wir auf einzigartige Weise die Grenzen zwischen physischer und digitaler Fußballwelt", so David Jackson, VP EA SPORTS Brand. "FIFPRO wird weiterhin ein bedeutender Partner sein, wenn wir die nächste Generation der EA SPORTS-Fußball-Erfahrungen für Spieler auf der ganzen Welt erstellen."

"Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit EA SPORTS fortzusetzen, um das weltweit beste interaktive Erlebnis für Fußballfans zu schaffen die es unseren Mitgliedern im Profifußball ermöglicht, die Liebe zum Fußball auf einer globalen Bühne zu verbreiten", so Theo van Seggelen, Generalsekretär der FIFPRO.

EA SPORTS FIFA 22 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die FIFA 22 Legacy Edition erscheint für Nintendo Switch.

Quelle: Electronic Arts