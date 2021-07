Star Trek Online: Infos zum Lohlunat-Festival

Perfect World und Cryptic Studios geben bekannt, dass das jährliche Sommerevent in Star Trek Online, das Lohlunat-Festival, auf allen Plattformen verfügbar ist. Bis zum 31. Juli können Spieler zum tropischen Planeten Risa reisen und dort an sommerlichen Spielen teilnehmen, um den Hauptpreis zu gewinnen, den neuen Risanischen Luxuskreuzer [K6].



Die Feierlichkeiten bestehen unter anderem aus Powerboard-Rennen, dem Biathlon, der Jagd nach Horga'hn, der Artefakt-Schnitzeljagd mit Sovak und der coolsten Tanzparty auf dieser Seite der Galaxie. Die Spieler können sich außerdem im Eventshop neue Gegenstände freischalten, zum Beispiel Baseball-Trikots, DISCO-Hemden, impulsive Floater und Powerboards oder ein Prestige-Schild in den Farben ihres Lieblingsteams.

Quelle: Perfect World Entertainment