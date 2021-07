Splitgate bleibt vorerst in der Beta XBU TNT2808 am Di, 27.07.2021, 15:00 Uhr

Eigentlich sollte heute die offene Beta von Splitgate beendet und der Free-to-Play-Shooter veröffentlicht werden. Weil aber so viele Spieler Interesse an dem Titel haben, wird die Beta bis in den nächsten Monat verlängert und der Release kurzerhand verschoben.

Warum, fragt ihr euch? Nun, so hat man mehr Zeit, die Serverkapazitäten zu skalieren, um das exponentielle Wachstum bewältigen zu können. Das ist aber kein Grund den Kopf hängen zu lassen, noch heute finden dafür einige der Launch-Inhalte den Weg in die Beta - etwa drei neue Karten und neue Anpassungsmöglichkeiten. Auch viel gewünschte Features aus der Beta sind ab sofort enthalten, etwa Maus- und Tastaturunterstützung auf Konsolen, ein FOV-Slider und anpassbare Controller-Layouts.

Falls ihr euch also auf den heutigen Release von Splitgate gefreut habt, spielt doch einfach die offene Beta, bis der Release dann vermutlich im August bevorsteht.

Quelle: 1047 Games