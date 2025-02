Split Fiction: Trailer stellt die Hauptcharaktere vor XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 17:00 Uhr

In der Ausgabe von Sony‘s State of Play haben EA und Hazelight Studios einen neuen Trailer zum bald erscheinenden Koop-Abenteuer Split Fiction präsentiert, das in wechselnden Sci-Fi- und Fantasy-Welten die Geschichte einer Freundschaft erzählt. Der neue Trailer rückt die beiden Protagonistinnen des Spiels, Mio und Zoe, in den Fokus und offenbart neue Details über ihren Werdegang sowie die Reise, die Spieler in den abwechslungsreichen Welten von Split Fiction bevorsteht. Die beiden gegensätzlichen Science-Fiction- und Fantasy-Autorinnen Mio und Zoe müssen ihre unterschiedlichen Ansichten überwinden, dunkle Geheimnisse der eigenen Vergangenheit lüften und gemeinsam enorme Herausforderungen bewältigen.



Split Fiction erzählt die Geschichte von Mio und Zoe, die in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden, der sie nur gemeinsam entkommen können. Gespielt wird diese Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft im Splitscreen-Koop-Modus. Dabei müssen Spieler sich geschickt abstimmen und wechseln immer wieder zwischen verschiedenen Welten hin und her.



Split Fiction erscheint am 6. März und wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, den Epic Games Store und die EA app erhältlich sein. Spieler können mit dem Freunde-Pass einen Freund einladen, auf einer beliebigen Plattform (Crossplay auf PlayStation, Xbox und PC) kostenlos mit ihnen zu spielen.

Quelle: Electronic Arts