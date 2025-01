Split Fiction präsentiert das Koop-Gameplay

Hazelight hat einen weiteren Trailer zu Split Fiction veröffentlicht. Im neuen Trailer zeigt Hazelight-Gründer Josef Fares einige der originellen Koop-Szenarien und verschiedenen Spielmechaniken, für die das Studio bekannt ist.



Daneben gibt es auch neue Informationen über die Nebenstränge: optionale, in den Hauptstory-Levels versteckte Einzelabenteuer, die die Spielmechanik noch mehr aufmischen, wenn die Hauptcharaktere Mio und Zoe auf Sandfischen surfen und mit dem Snowboard einen Berg inmitten eines futuristischen Schlachtfelds hinunterfahren.



In Split Fiction trifft die pragmatische Sci-Fi-Autorin Mio auf die optimistische Fantasy-Schriftstellerin Zoe. Von den Spieler:innen kooperativ gesteuert, begeben sich die beiden Heldinnen auf eine abenteuerliche Splitscreen-Reise durch ihre eigenen Geschichten. Dabei wechseln sich aufregende und absolut gegensätzliche Welten immer wieder ab. Mio und Zoe – bzw. ihre Spieler:innen – müssen sich gut abstimmen und neue Fertigkeiten und Tricks entwickeln, wenn sie heil aus dieser Geschichte herauskommen wollen. So entsteht schon bald eine unerwartete Freundschaft.

