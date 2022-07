South of the Circle erscheint Anfang August XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 13:30 Uhr

Am 3. August wird das narrative Adventure South of the Circle von State of Play und 11 bit studios erscheinen. Eine Veröffentlichung findet auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch statt. Wir haben hier ein neues Video zum Spiel für euch.



Die Spieler folgen Peter, dem Protagonisten von South of the Circle, als dieser in die eisigen, entlegenen Winkel der Antarktis geschickt wird. Dort draußen, am Scheideweg, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, muss er nicht nur um sein Überleben kämpfen, sondern auch über sein gesamtes Leben und seine bisherigen Entscheidungen nachsinnen. Die filmische Story von South of the Circle spielt während der Zeit des Kalten Krieges in den 1960ern und wurde durch ein starbesetztes Synchronisationsteam zum Leben erweckt. Dazu gehören Anton Lesser („Game of Thrones“, Star Wars: Andor“), Gwilym Lee („Bohemian Rhapsody“), Olivia Vinall („The Woman in White“), Richard Goulding („The Crown“), Adrian Rawlins („Chernobyl“) und Michael Fox („Downton Abbey“).

Quelle: 11 bit studios