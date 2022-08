Der Launch-Trailer zum Spiel South of the Circle XBU MrHyde am Fr, 05.08.2022, 13:15 Uhr

Das Adventure South of the Circle von State of Play und 11bit studios ist jetzt erhältlich. Wir haben den offoziellen Launch Trailer und weitere Stimmen zum Release für euch:



„Ich bin von der surrealen Schönheit der Antarktis fasziniert, besonders der Antarktis der 60er, weil es damals dort kaum Technologie gab“, meint Creative Director Luke Whittaker. „Ein Freund der Familie war damals dort und all seine Fotos waren extrem inspirierend. Er hat uns viele Geschichten erzählt, von denen einige es ins Spiel geschafft haben. Wir untersuchen in South of the Circle, was mit einem Menschen passiert, wenn er aus allen Strukturen des täglichen Lebens herausgerissen wird. Wer sind wir, wenn alle politischen und sozialen Konstrukte wegfallen? Es war eine großartige Gelegenheit, in den Geisteszustand eines Menschen einzutauchen, denn wenn man sich in einem Setting wie diesem wiederfindet, was außer der eigenen Psyche bleibt einem noch?“



Spieler versetzen sich in die Psyche von Peter, einem Dozenten an der Universität von Cambridge, der nach einem katastrophalen Flugzeugabsturz über seine Vergangenheit meditiert, während er durch eine verschneite Landschaft wandert. Im Laufe seiner Reise versteht er, wie politische Mächte sein Leben und das von seiner großen Liebe Claire beeinflusst haben und wie er seinen Lebensweg und die Versprechen, die er gegeben hat, wahrnimmt. Die Riege der Synchronsprecher von South of the Circle umfasst Anton Lesser (“Game of Thrones”, “Star Wars: Andor”), Gwilym Lee (“Bohemian Rhapsody”), Olivia Vinall (“The Woman in White”), Richard Goulding (“The Crown”), Adrian Rawlins (“Chernobyl”) und Michael Fox (“Downton Abbey”).

Quelle: 11 bit studios