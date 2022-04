Sonic Origins rollt im Juni auf die Xbox XBU MrHyde am Do, 21.04.2022, 12:30 Uhr

Wie SEGA jetzt mitteilte, wird Sonic Origins am 23.Juni für Konsolen und den PC veröffentlicht. Wir haben hier den offiziellen Trailer und weitere Informationen für euch:



Sonic Origins ist eine brandneue Multigame-Sammlung, die die bei den Fans beliebten 2D-Sonic-Titel, die ursprünglich auf der SEGA Mega Drive und Mega CD veröffentlicht wurden - Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD - digital überarbeitet für Plattformen der aktuellen Generation wieder aufleben lässt. Sonic Origins wird von SEGA entwickelt und bietet die legendäre Non-Stop-Sonic-Action der Originalspiele, aber auch einen frischen Wind mit überarbeiteter Grafik, zusätzlichen Features, neuen Inhalten und Modi und vielem mehr.



Die in Sonic Origins enthaltene Zusammenstellung von Titeln wird an Sonics Geburtstag, dem 23. Juni 2022, zum Preis von 39,99 Euro für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Bereits ab sofort können Sonic-Fans Sonic Origins vorbestellen und erhalten Zugang zu exklusiven Vorbesteller-Boni.

Quelle: SEGA