Infos zum Release von Sonic Origins Plus XBU MrHyde am Mo, 03.07.2023, 12:30 Uhr

SEGA hat nun Sonic Origins Plus veröffentlicht, ein Komplettpaket, das auf Sonic Origins aufbaut. Es handelt sich um eine Sammlung klassischer Sonic-Spiele, die für Plattformen der aktuellen Generation digital überarbeitet wurden. Sonic Origins Plus ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store für 39,99 EUR erhältlich.



Sonic Origins Plus liefert jede Menge aufregende neue Inhalte einschließlich 12 Game Gear-Titeln und – zum allerersten Mal – Amy Rose als spielbaren Charakter in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ und Sonic CD™. Sonic Origins Plus sorgt zudem für mehr Ameisenigel-Action dank der neuen Möglichkeit, in Sonic CD als Knuckles zu spielen – mit ganz neuen Wegen durch die Level, die im Hinblick auf dessen einzigartige Fähigkeiten designt wurden. Die Game-Gear-Spiele sind emuliert und im Museum spielbar. Folgende Titel sind enthalten:

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine™

Sonic Blast™

Sonic Chaos™

Sonic Drift™

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth™

Sonic Spinball™

Sonic The Hedgehog (8-bit)

Sonic The Hedgehog 2 (8-bit)

Sonic Triple Trouble™

Tails Adventure™

Tails' Skypatrol™

Sonic Origins Plus enthält zudem sämtliche zuvor erschienenen Sonic Origins-Zusatzinhalte, einschließlich des Classic-Music-Pack und Premium-Fun-Pack. Mit mehr Inhalten als je zuvor und einer neuen physischen Premium-Version ist Sonic Origins Plus die absolut beste Art, 16 klassische Sonic-Spiele in einer zeitlosen Sammlung zu erleben.

Quelle: SEGA