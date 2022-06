Neue Features und Inhalte von Sonic Origins enthüllt XBU TNT2808 am Mo, 20.06.2022, 14:15 Uhr

Der blaue Igel ist im Anmarsch - schließlich erscheint schon am 23. Juni eine Sammlung originaler Sonic-Titel unter dem Titel Sonic Unleashed. Freut euch unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S über Sonic, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD.

SEGA hat die erste Episode von "Sonic Origins Speed Strats" veröffentlicht, in der die spannenden Gameplay-Features vorgestellt werden, auf die sich die Spieler und Spielerinnen in Sonic Origins freuen können, wenn die remasterte Multigame-Sammlung der originalen Sonic-Titel am 23. Juni, dem Geburtstag von Sonic, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systemfamilie und PC erscheint.

Im Folgenden findest du eine Aufschlüsselung der wichtigsten Gameplay-Features, die in der ersten Episode besprochen wurden:

Klassischer Modus - Für einen Ausflug in die Vergangenheit bietet der klassische Modus die ursprüngliche Spielpräsentation im 4x3-Format mit überarbeiteter Grafik, endlichen Leben und Game Overs. Der klassische Modus ist für alle vier Titel verfügbar und wird von Anfang an freigeschaltet.

- Für einen Ausflug in die Vergangenheit bietet der klassische Modus die ursprüngliche Spielpräsentation im 4x3-Format mit überarbeiteter Grafik, endlichen Leben und Game Overs. Der klassische Modus ist für alle vier Titel verfügbar und wird von Anfang an freigeschaltet. Anniversary-Mode - Wenn du nach etwas Neuem suchst, bietet der Anniversary-Mode eine volle 16x9-Bildschirmdarstellung und eine unendliche Anzahl von Leben, um den Spaß ohne Game Overs aufrechtzuerhalten. Der ist für alle vier Titel verfügbar und wird von Anfang an freigeschaltet.

- Wenn du nach etwas Neuem suchst, bietet der Anniversary-Mode eine volle 16x9-Bildschirmdarstellung und eine unendliche Anzahl von Leben, um den Spaß ohne Game Overs aufrechtzuerhalten. Der ist für alle vier Titel verfügbar und wird von Anfang an freigeschaltet. Story-Modus - Kombiniert alle vier Spiele zu einem einzigen Abenteuer. Beginnt mit Sonic the Hedgehog 1 und endet mit Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles.

- Kombiniert alle vier Spiele zu einem einzigen Abenteuer. Beginnt mit Sonic the Hedgehog 1 und endet mit Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles. Animationen / Zwischensequenzen - Sonic Origins enthält brandneue animierte Anfangs- und Endsequenzen für jedes Spiel, die alle klassischen Abenteuer von Sonic miteinander verbinden.

- Sonic Origins enthält brandneue animierte Anfangs- und Endsequenzen für jedes Spiel, die alle klassischen Abenteuer von Sonic miteinander verbinden. Boss Rush Mode - Bekämpfe Dr. Eggman, Metal Sonic und andere herausfordernde Gegner im Boss Rush Mode.

- Bekämpfe Dr. Eggman, Metal Sonic und andere herausfordernde Gegner im Boss Rush Mode. Missionsmodus - Nimm verschiedene Missionen in allen vier Spielen an. Je besser du abschneidest, desto höher wird dein Rang sein.

- Nimm verschiedene Missionen in allen vier Spielen an. Je besser du abschneidest, desto höher wird dein Rang sein. Spiegelmodus - Einmal freigeschaltet, kannst du klassische Levels auf eine ganz neue Art erleben - rückwärts.

- Einmal freigeschaltet, kannst du klassische Levels auf eine ganz neue Art erleben - rückwärts. Münzen - Genieße neue Belohnungen durch das Sammeln von Münzen im Anniversary-Modus oder das Abschließen von Missionen im Mission-Modus. Wenn Spieler und Spielerinnen im Jubiläumsmodus an einer speziellen Stufe scheitern, können sie mit Münzen die Stufe sofort erneut in Angriff nehmen. Münzen können auch verwendet werden, um Inhalte im Museum einzulösen.

- Genieße neue Belohnungen durch das Sammeln von Münzen im Anniversary-Modus oder das Abschließen von Missionen im Mission-Modus. Wenn Spieler und Spielerinnen im Jubiläumsmodus an einer speziellen Stufe scheitern, können sie mit Münzen die Stufe sofort erneut in Angriff nehmen. Münzen können auch verwendet werden, um Inhalte im Museum einzulösen. Museum - Im Premium Collection Vault gibt es jede Menge aufregender Musik, Konzeptzeichnungen, Videos und nie zuvor gesehene Inhalte zu entdecken.

Sonic Origins erscheint am 23. Juni digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systemfamilie und PC.

Quelle: SEGA