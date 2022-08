Soll im Herbst kommen: Squad 51 vs. The Flying Saucers XBU MrHyde am Mi, 10.08.2022, 16:00 Uhr

Bei dem Spiel Squad 51 vs. The Flying Saucers handelt es sich um einen 2D-Shooter mit sehr besonderer Grafik im Stile der 50er Jahre. Das sieht aus unserer Sicht richtig interessant aus, aber schaut selbst im folgenden Video. Der Titel soll im Herbst 2022 für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC digital erscheinen.

Quelle: Loomiarts