Squadron 51 ballert ab 2022 auf der Xbox XBU MrHyde am Mo, 04.10.2021, 15:45 Uhr

Das Side-Scrolling Shoot 'em Up Squadron 51 soll im kommenden Jahr auf Xbox One, Windows PC via Steam, Nintendo Switch und PlayStation 4 digital erscheinen. Der Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Loomiarts versprechen vier Flugzeuge, diverse Spezialwaffen, elf verschiedene Umgebungen, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und einen CoOp-Modus.

Quelle: Assemble Entertainment