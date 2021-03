So sieht das Exo One-Gameplay aus XBU MrHyde am Di, 30.03.2021, 19:15 Uhr

In einem neuen Video zeigen euch die Macher vom kommenden Sci-Fi Abenteuer "Exo One", wie sich das Exo One Vehikel über die Weiten des Gnowee-Planeten bewegt. Exo One ist eine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit. Spieler steuern ein mysteriöses Raumschiff, das die Schwerkraft manipulieren kann. Mit diesem Schiff driftet man durch wundersame Planeten.

Quelle: Future Friends Games