Exo One erscheint am 18. November XBU TNT2808 am Fr, 12.11.2021, 17:00 Uhr

Gravitation manipulieren und Weltraumabenteuer klingt gut? Dann solltet ihr euch den 18. November merken, dann nämlich steuert ihr ein mysteriöses Raumschiff in Exo One auf dem PC, Xbox One und Xbox Series X/S.

Exo One ist eine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit. Spieler steuern ein mysteriöses Raumschiff, das die Schwerkraft manipulieren kann. Mit diesem Schiff driftet man durch unglaubliche, visuell abwechslungsreiche und wundersame Planeten.

Quelle: Future Friends Games