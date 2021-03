So geht es in Knockout City zur Sache XBU MrHyde am Di, 30.03.2021, 14:30 Uhr

Im neuen Gameplay-Trailer wird euch "Knockout City" von den Machern näher vorgestellt. Es gibt reichlich Szenen zum kommenden Multiplayer-Spektakel zu sehen. Das Video ist mit deutschsprachigen Untertiteln versehen. EA und Velan Studios schreiben:



Knockout City ist leicht zu erlernen und zu spielen, aber nur Übung ist der Schlüssel zum Sieg in diesem tiefgründigen, aber hart umkämpften Spielerlebnis, das den Spielern immer neue Überraschungen ins Gesicht schleudert. Von den verstopften Hauptstraßen von Knockout-Karussells bis hin zu den schwindelerregenden Höhen der Dächer in den Hochdach-Höhen gibt es nur einen Weg, um die Rechnung zu begleichen – Dodgeball-Schlachten.



Wenn das Spiel am 21. Mai veröffentlicht wird, haben Spieler für begrenzte Zeit Zugriff auf eine kostenlose Testversion für PC auf Origin und Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie dank Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, in der die Vollversion des Spiels gespielt werden kann. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, behalten ihren Spielefortschritt aus der Testversion und erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen für ihre kommenden Schlachten in Knockout City.

Quelle: Electronic Arts