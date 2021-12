SnowRunner Season 6: Haul & Hustle ist da XBU MrHyde am Fr, 10.12.2021, 14:15 Uhr

Mit Season 6: Haul & Hustle geht es jetzt für SnowRunner weiter. Es gibt eine neue Region mit zwei riesigen Karten sowie zwei neue Vehikel. Weitere Infos:



Schwärmt aus in die unwirtlichen Regionen von Maine, bezwingt die Elemente mit zwei neuen Vehikeln: Den 8x8 auf Wälder ausgelegten Aramastu Forwarder und den starken und soliden Tayga 6455B - ein 6-Rad Offroader, der auch mit Terrain das keine Fehler verzeiht klarkommt. Egal ob Matsch oder Schnee: Nehmt die bisher schwierigisten Herausforderungen an, was sogleich mit dem Fehlen einer vernünftigen Garage fehlt. Es gibt also viel zu tun!



Zusammen mit Season 6 hat Snowrunner noch ein großes kostenloses Update bekommen, welches Crossplay zwischen PC und PS4 - sowie kurze Zeit später auch Xbox One - ermöglichen wird. Dazu gibt es noch den von Fans oft gewünschten Fotomodus! Und neue Skins, die durch Community Votes ermittelt wurden, sind ebenfalls mit dabei.

Quelle: Astragon