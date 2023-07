Die SnowRunner Season 10: Fix & Connect ist erhältlich XBU MrHyde am Mi, 19.07.2023, 16:00 Uhr

Mit der Season 10: Fix & Connect geht es seit dieser Woche in der Offroad-Simulation SnowRunner weiter. Für alle Besitzer des Year 3 Pass und der Year-3 Anniversary Edition ist es kostenlos und die neue Season erweitert die Truckersimulation um zwei neue Karten, zwei neue Vehikel und neue Aktivitäten auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Zusätzlich gibt es für alle Spieler ein kostenloses Update, welches neue Inhalte bereitstellt.



Season 10: Fix & Connect hält die kanadische Reise am Leben und führt Runner erstmals nach British Columbia - mit zwei 4km² großen sommerlichen Karten. In der weitläufigen Landschaft mit Holzfällerlagern und Sägewerken, Farmen & Silos, sowie Fischerein werden Spieler*innen die extreme Wildnis kennenlernen und sich von den beeindruckenden Wasserfällen verzaubern lassen. Nach einem zerstörerischen Sturm werden Runner neue Generatoren liefern müssen, sowie Teile zum Wiederaufbau. Es müssen Stromleitungen gesetzt und an’s Netz angeschlossen und Fähren repariert werden, ebenso wie die kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel eine Wetterstation.



Zwei neue Vehikel werden euch dabei helfen: Der Mack Defense M917A3, ein superber nagelneuer Off-Road Truck, welcher mit seiner Ausdauer überzeugen kann und der Kenworth 963 - ein massiver Titan eines Trucks, der so ziemlich alles leisten kann.



Wie bei jeder Season gibt es auch diesmal kostenlose Inhalte, die da wären: 10 neue spaßige kosmetische Items und ein großes Kran Add-On sind nun verfügbar für alle Spieler.

Quelle: Astragon