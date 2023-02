SnowRunner: Season 9 und Year 3-Pass sind verfügbar XBU MrHyde am Di, 28.02.2023, 18:20 Uhr

SnowRunner, die Hit-Off-Road-Erfahrung von Saber Interactive und Focus Entertainment hat heute seine neuesten Inhalte mit Season 9: Renew & Rebuild erhalten. Diese neue Season startet zugleich den Year-3-Pass, welcher vier Seasons, neue Karten, neue Trucks und eine Reihe neuer kosmetischer Gegenstände mit sich bringt. Season 9 führt zwei neue Karten, zwei neue Fahrzeuge und gänzlich neue Aktivitäten ein.



Season 9: Renew & Rebuild führt euch nach Ontario, Kanada - einer brandneuen Region in SnowRunner, wo ihr der verheerten Landschaft wieder zu neuem Glanz verhelft, nachdem sie von Flächenbränden verwüstet wurde. Begebt euch Off-Road auf Albany River und Burnt Forest, zwei neuen, 4km² großen Karten mit frühherbstlicher Atmosphäre und einer melancholischen Stimmung, während ihr dafür sorgt, dass ihr das Leben zurück in die verwüstete Landschaft voller verbrannter Wälder und Gebäude, gefluteter Acker, Wassertürme und Zelten der Katastrophenhilfe bringt.



Um ihre Mission zu erfüllen, klemmen sich Spieler an das Steuer zweier neuer Fahrzeuge: dem Derry Special 15C-177, ein schwergewichtiges Gefährt, dass auf das Tragen großer Wassermengen spezialisiert ist und mit ordentlich Durchzugskraft und Ausdauer daherkommt, sowie dem ZiKZ 566A, einem vielseitigen Off-Road-Truck, der mit einer großen Auswahl an Erweiterungen kompatibel ist.



Season 9 ist der Beginn von SnowRunners Year-3-Pass. Der Pass enthält die bevorstehenden Seasons 10, 11 und die dritte Erweiterung des Spiels mit Season 12. Das große Debüt neuer ikonischer Marken wie Kenworth und Mack werden ebenso viele ihrer Fans in der SnowRunner-Community erfreuen, während der Year-3-Pass voranschreitet, genau wie vielzählige neue Erweiterungen und kosmetische Gegenstände. Und zu guter Letzt werden Besitzer des Year-3-Passes ein exklusives "Save the Day"-Vinyl-Wrap-Paket erhalten, das mit vier exklusiven Skins für den Freightliner M916A1, Freightliner 114SD, International HX520 und den Chevrolet Kodiak C70 daherkommt.

Quelle: Astragon