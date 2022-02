Snake Eyes und Storm Shadow kämpfen in Brawlhalla XBU MrHyde am Mi, 16.02.2022, 15:15 Uhr

Ubisoft gab in Zusammenarbeit mit Hasbro, Inc., bekannt, dass Snake Eyes und Storm Shadow aus G.I. JOE durch ein Epic Crossover, in Brawlhalla ab dem 23. Februar verfügbar sein werden. Das Aufeinandertreffen der ikonischen G.I. JOE und der Cobra Ninjas wird ein Ingame-Event starten, welches eine neue Showdown-Spielmodus-Karte beinhalten wird namens „Arashikage Dojo“, welches auch in dem Brawl der Woche verfügbar sein wird.





Der „Arashikage Showdown” ist ein Free-for-All-Skirmish Match mit vier Spielenden, in dem es Fallen geben wird, die das Spiel entscheiden können. Auf der neuen „Arashikage Dojo“-Karte gewinnt die Person, welche nach drei Minuten die höchste Punktzahl erreicht hat. Daher ist die Nutzung der Fallen und Druckplatten essenziell für den Sieg.



Zusätzlich wird es zu den neuen Charakteren und der Karte weitere thematische Ingame-Gegenstände zu G.I. JOE geben. Diese werde nächste Woche vor Beginn des Events enthüllt. Alle neuen Gegenstände, sowie die neue Karte, werden auch weiterhin kaufbar und spielbar sein, nachdem das Epic Crossover-Event endet.

Quelle: Ubisoft