Details zur Brawlhalla E-Sport-Season 2023

Ubisoft gab heute die Details der Brawlhalla E-Sport-Season 2023 bekannt, die sowohl Online- als auch Offline-Events mit einem Gesamt-Preispool von 1 Million US-Dollar beinhalten wird. Ab dem 3. Februar können Spieler auf der ganzen Welt bei der Wintermeisterschaft in vier saisonalen Online-Meisterschaften antreten. Im Anschluss an jede dieser Online-Meisterschaften werden die besten Spieler aus Nordamerika, Südamerika und Europa eingeladen, bei den Seasonal Royals in Atlanta, Georgia, gegeneinander anzutreten.



Neben den saisonalen Meisterschaften und den Royals wird es 3 weitere LAN-Events für Brawlhalla geben, die später bekannt gegeben werden.

​Im vergangenen Jahr haben mehr als 1.000 Spieler an der Brawlhalla Weltmeisterschaft, auch BCX genannt, teilgenommen. Die größte Brawlhalla Veranstaltung des Jahres wird im November 2023 zurückkehren. Zum Abschluss des Wettbewerbsjahres wird die BCX 2023 ein offenes Anmeldeturnier sein, bei dem sich alle, egal ob Profi oder Amateur, für Einzel- und Doppelturniere anmelden kann. Das BCX 2023 ist nicht nur einer der größten Wettbewerbe in Brawlhalla, sondern auch eine umfassende Messe, die das Spiel und seine Community feiert. Die Veranstaltung bietet eine Reihe von Aktivitäten vor Ort, Entdeckungen und noch vieles mehr, was die Fans genießen können.

Quelle: Ubisoft