Neues vom Crossover im Brawlhalla-vania-Event

Ubisoft veröffentlichte in Zusammenarbeit mit Konami Digital Entertainment die neusten epischen Crossover mit den Charakteren Simon Belmont und Alucard. Diese sind ab sofort für 300 Mammoth-Münzen im spieleigenen Shop verfügbar.



Simon Belmont, ein episches Crossover für Jhala, ist ein bekannter Vampirjäger aus dem 17. Jahrhundert, der oft als der berühmteste Vampirjäger aller Zeiten bezeichnet wird. Er gehört dem Belmont-Clan an und ist der Erbe der berüchtigten Vampirkiller-Peitsche. Simon Belmont nutzt sein Morgenstern-Schwert und eine Streitaxt.



Alucard, ein episches Crossover für Ezio, ist der Sohn von Dracula, dem legendärsten Vampir aller Zeiten. Der Name Alucard, die Umkehrung von Draculas Namen, zeigt, wie er sich gegen die bösen Überzeugungen seines Vaters stellt. Er ist ein geschickter Schwertkämpfer, der dunkle Magie einsetzt, um den Zorn seines Vaters zu bekämpfen. Alucard nutzt seinen Vertrauter Geist-Orb und sein ikonisches Schwert.

Quelle: Ubisoft