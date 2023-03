Slime 3K: Rise Against Despot erscheint noch in 2023 XBU MrHyde am Mo, 20.03.2023, 14:00 Uhr

In diesem Jahr soll noch das Action-Indiegame "Slime 3K: Rise Against Despot" von Entwickler Konfa Games und Publisher tinyBuild erscheinen. Der spaßige Shooter kommt für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5|4, Nintendo Switch und PC via Steam.

Quelle: tinyBuild