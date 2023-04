Sherlock Holmes: The Awakened stellt die Detektive vor XBU MrHyde am Di, 04.04.2023, 11:45 Uhr

Holmes und Watson sind sicherlich das bekannteste Detektiv-Duo, welches schon etliche Male für Filme, Serien oder Videospiele interpretiert wurde. Wie die zwei Protagonisten in Sherlock Holmes: The Awakened agieren, zeigt ein neues Video. Sherlock Holmes: The Awakened erscheint am 11. April auch für Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Frogwares