Mi, 12.04.2023, 09:45 Uhr

Frogwares schickt euch mit Sherlock Holmes: The Awakened in das nächste Abenteuer. Der Titel des ukrainischen Entwicklers ist für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Hier ist der Launch Trailer für euch.

Quelle: Frogwares