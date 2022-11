Neues Sherlock Holmes The Awakened Video XBU MrHyde am Fr, 25.11.2022, 13:00 Uhr

Im Rahmen der Golden Joystick Awards haben die ukrainischen Entwickler von Frogwares neues Material zu Sherlock Holmes The Awakened gezeigt. Die Entwicklung des Spiels wird durch den Krieg im eigenen Land natürlich nicht einfacher, wie Sergiy Oganesyan, Head of Publishing von Frogware bestätigte:



"Die letzten Wochen waren mit all den Raketen- und Selbstmorddrohnenangriffen auf Kiew für das Team psychisch sehr hart. Daher war es eine nette Abwechslung, als wir erfuhren, dass unser Spiel bei den diesjährigen Golden Joystick Awards vorgestellt wird. Vielen Dank an sie, dass sie unserem Team in diesem Chaos einen Moment des Glücks und des Stolzes geschenkt haben."

Quelle: Frogwares