Wie die Entwickler von Systemic Reaction angeben, wird der Actiontitel Second Extinction am 20. Oktober 2022 in Europa das Licht der Welt erblicken. In dem Spiel muss man sich alleine oder gemeinsam im Koop gegen Horden wilder Dinosaurier stellen. Ein neuer Trailer macht Lust auf mehr.

Quelle: Systemic Reaction