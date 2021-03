Second Extinction erscheint im April als Game Preview XBU ringdrossel am Di, 30.03.2021, 10:45 Uhr

Die Entwickler von Systemic Reaction geben an, dass der Shooter Second Extinction als Game Preview am 28. April in Europa veröffentlicht wird. Zudem wird der Titel Teil des Xbox Game Pass. Als Spieler hat man das hohe Ziel die Dinos auszurotten.

Quelle: Systemic Reaction