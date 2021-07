Season 3 in Just Dance 2021 gestartet XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 21:00 Uhr

Bevor das neue Just Dance erscheint, geht es noch einmal in Just Dance 2021 rund. Dort startet heute nämlich die Season 3. Enthalten sind neue, exklusive Songs für Just Dance Unlimited sowie kostenlose neue Inhalte.

Unter anderem könnt ihr euch auf einen Online-Wettbewerb und Premium-Songs freuen, die für eine begrenzte Zeit verfügbar sind. Ubisoft hat uns verraten, was uns alles in Season 3 erwartet:

Die dritte Season Festival! ist eine bunte Season, in der sich alles um Freude und Glück dreht. Sommervibes, blauer Himmel und warme Sonne - alles ideale Bedingungen, um sich zu vernetzen und zu zeigen, wer man ist. Spieler können mit ihrem besten Festival-Look glänzen und sich der Parade anschließen! Zeit, sich selbst zu feiern, wie man ist oder sein möchte.



Vom 8. bis 22. Juli bringt diese dritte Season eine neue Playlist und zwei ikonische Songs zu Just Dance 2021, die für zwei Wochen kostenlos für alle Besitzer verfügbar sind: "Don't Stop Me Now" von Queen und "Sweet Sensation" von Flo Rida.



Vom 15. Juli bis zum 5. August wird Season 3 Festival! die drei neuen exklusiven Songs enthüllen, die über Just Dance 2021 mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abonnement oder einer aktiven Probezeit zugänglich sind und mit denen die Spieler ihre Tanzbegeisterung weiter ausleben können.

"Head and Heart" von Joel Corry ft. Mnek, verfügbar ab dem 15. Juli

"Intoxicated" von Martin Solveig & GTA, verfügbar ab dem 22. Juli

"John Cena" von Sho Madjozi, erhältlich ab dem 29. Juli

Zusammen mit der Veröffentlichung von Festival! werden Happy Hours und Turniere auf dem Just Dance 2021 World Dance Floor, dem Online-Modus von Just Dance, verfügbar sein.

Diese Events sind für alle verfügbar, die Just Dance 2021 auf Nintendo Switch, der Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Xbox Series S | X, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, PlayStation 5 oder Google Stadia besitzen.

Quelle: Ubisoft