Der Reisende ruft in Season 4 von Just Dance 2021 zum Tanzen auf XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 15:30 Uhr

Ein neues Inhaltsupdate steht in Just Dance 2021 an. Das bietet neue kostenlose Inhalte sowie Premium-Songs, die zeitlich limitiert zur Verfügung stehen. Auch neue Online-Wettbewerbe gehen an den Start.

Außerdem werden exklusive Songs über Just Dance Unlimited, den Abonnement-basierten Streaming-Dienst, veröffentlicht. Um die finale Saison 2021 gebührend abzuschließen und zu zelebrieren, haben Spieler:innen über Just Dance Unlimited die Gelegenheit, vor allen anderen einige der neuen Songs des kommenden Just Dance 2022 in der Just Dance 2021-Saison 4 zu spielen.

Die vierte Saison, Der Reisende, wirft das Rampenlicht auf einen mysteriösen Wächter mit Kapuze und einen Schlüssel, welcher es ermöglicht, zu allen Just Dance-Universen mittels magischer Portale reisen zu können. Wer dem Wächter folgt, wird eine wundervolle Reise durch außergewöhnliche und wohlklingende Orte beginnen. Von lebhaften Plätzen bis zu kryptischen Welten, die ganze Just Dance-Galaxie lädt zur Erkundung ein. Der Reisende ist in Teil 1 und Teil 2 innerhalb von Just Dance 2021 geteilt.

Teil 1 wird ab dem heute bis zum 23. September verfügbar sein und beinhaltet die Veröffentlichung eines neuen und exklusiven Just Dance 2022 Songs, "Rock Your Body" von Justin Timberlake. Dieser wird ab heute für zwei Wochen über Just Dance Unlimited verfügbar sein.

Bis zum Ende von Teil 1 wird das Event außerdem eine neue Playlist sowie Songs vom vorherigen Werk, inklusive "Old Town Road (Remix)" von Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus und "Lights" von Ellie Goulding bieten. Beide Songs sind zwei Wochen lang für alle Spielenden zugänglich. Endlich wird auch der ikonische Track "Jump" von Studio Allstars bei Just Dance Unlimited veröffentlicht. Dieser ist ebenso mit einem bereits bestehenden Just Dance Unlimited-Abo oder einem aktiven Probeabonnement erhältlich.

Teil 2 wird ab dem 7. Oktober bis zum 28. Oktober verfügbar sein. Dank diesen können alle, die ein aktuelles Just Dance Unlimited-Abonnement besitzen, einen weiteren Just Dance 2022-Song vorab entdecken. Dieser Song wird eine Woche lang erhältlich sein.

Zusätzlich wird der zweite Teil eine neue Playlist, zwei neue exklusive Songs und drei Hits von vorherigen Werken liefern, die über Just Dance 2021 mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abo oder einem aktiven Probeabonnement verfügbar sind. Neben den neuen Erscheinungen können sich Fans auch die Rückkehr von drei Fan-Favorites freuen:

"Kiss You" von One Direction, ab dem 7. Oktober verfügbar

"On The Floor" von Jennifer Lopez Ft. Pitbull, ab dem 14. Oktober verfügbar

"When I Grow Up" von The Pussycat Dolls, ab dem 21. Oktober verfügbar

Mit der Veröffentlichung von Der Reisende werden Happy Hours und Turniere auf dem World Dance Floor, den Online-Modus von Just Dance, ebenfalls verfügbar sein.

Diese Events sind für alle verfügbar, die Just Dance 2021 auf Nintendo Switch , der Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X und Xbox Series S | X, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, PlayStation 5 oder Google Stadia besitzen.

Quelle: Ubisoft