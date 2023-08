Sea of Stars verkauft sich blendend XBU ringdrossel am Mi, 30.08.2023, 09:30 Uhr

Die Entwickler von Sabotage Studio können sich über den Erfolg ihres Rollenspiels Sea of Stars freuen. Schon am ersten Verkaufstag konnte der Titel mehr als 100.000 Einheiten absetzen. Das Spiel ist seit gestern 29.08.23 erhältlich und ist sowohl im Xbox Game Pass als auch in PS Plus Extra enthalten.

Quelle: Sabotage Studio