Sea of Stars hat in einer Woche mehr als 250.000 Einheiten verkaufen können

Wie die Sabotage Studios angeben, konnte das neue Rollenspiel Sea of Stars bereits orderntlich bei den Spielern punkten. Trotz dessen, dass der Titel ebenfalls direkt im Game Pass und in Playstation Plus erschien, wurden binnen einer Woche mehr als 250.000 Einheiten weltweit von dem Spiel verkauft.

We had projections for the first year, but it only took you all a single week.



