Sea of Stars erhält Anfang 2024 eine physische Version

Die Jungs von iam8bit wollen eine physische Version des von Sabotage Studio entwickelten RPGs Sea of Stars im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Es wurden Packshots der Xbox Series, PS5 und Switch veröffentlicht. Ansonsten wird das Spiel digital und im Game Pass veröffentlicht.

Physical Edition coming early 2024 in partnership with @iam8bit



