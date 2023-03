Sea of Stars erscheint ebenfalls für Xbox Series XBU ringdrossel am Fr, 17.03.2023, 09:59 Uhr

Gute Nachrichten für alle Xbox-Spieler. Die Macher von dem taktischen Rollenspiel Sea of Stars haben angekündigt, dass der Titel ebenfalls für Xbox Series und Xbox One veröffentlicht wird.

Es handelt sich bei Sea of Stars um ein rundenbasiertes RPG, das vor allem Fans von Klassikern wie Chrono Trigger sowohl vom Look als auch vom Gameplay begeistern möchte. Es erzählt die Geschichte von zwei Kindern der Sonnenwende, welche die Kräfte von Sonne und Mond besitzen, um mit Hilfe der "Eclipse Magie" die monströsen Schöpfungen des fiesen Alchemisten "The Fleshmancer" zu bekämpfen.

Sea of Stars erscheint 29.08.23 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Switch und PC

Quelle: Sabotage Studio