Screenshots zum neuen The Falconeer-DLC

Am 05. August wird The Falconeer auf weiteren Plattformen, etwa der PlayStation erscheinen. Im Zuge dessen bekommen wir, unter anderem auf der Xbox Series X/S, einen DLC spendiert. Der hört auf den Namen Edge of the World.

Heute können wir euch ein paar erste Screenshots aus der Erweiterung zeigen. Was im DLC enthalten ist? Drei neue Mini-Kampagnen mit neun neuen Missionen, exotischen Orten, zwei neuen spielbaren Klassen mit einzigartigen Flugtieren und die Imperial Shocklance-Waffe.

Außerdem wird der Soundtrack als limitierte Doppel-Vinyl erscheinen. Vorbestellungen dazu sollen Ende des Monats im offiziellen Wired Productions-Store möglich sein. Im Video könnt ihr ein wenig in den Soundtrack reinlauschen:

Quelle: Wired Productions