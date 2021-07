The Falconeer: Edge of the World erhebt sich am 05. August XBU TNT2808 am Do, 15.07.2021, 18:15 Uhr

Mit einem neun Trailer möchte man noch einmal auf die Veröffentlichung am 05. August der Erweiterung Edge of the World für das Falken-Flugspiel The Falconeer aufmerksam machen. Klasse: Der DLC kostet gerade einmal 7,99 €.

Enthalten sind gleich drei neue Minikampagnen mit insgesamt neun neuen Missionen. Exklusiv in der Erweiterung können wir die Mongress Mawsprings besuchen und antike Installationen sowie das Schicksal einer vor langer Zeit verlorengegangenen Expedition erkunden. Wir können aber auch einem exzentrischen Kunden dabei helfen, ein antikes Relikt zu bergen, während wir gegen ein tiefes und archaisches Böses ankämpfen.

Zwei neue Legendary Ace Klassen und Flugtiere sind ebenfalls enthalten. Steigt mit dem Arbiter auf dem Rücken von Fenix in die Lüfte und überquert die große Ursee als Corsair auf einem prähistorischen Pteron. Als neue Waffe könnt ihr die Imperiale Schocklanze wählen, die als elektrische Waffe gleich mehrere Gegner gleichzeitig eliminieren kann.

Außerdem wird die Levelgrenze von 20 auf 24 angehoben, allerdings nur durch verschiedene antike Gegenstände, die ihr in der ganzen Welt finden könnt.

Quelle: Wired Productions