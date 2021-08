Screenshots zeigen I Am Fish XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 10:00 Uhr

Ihr wolltet schon immer mal ein Fisch sein? Dann schaut mal in I Am Fish rein, das noch im dritten Quartal 2021 erscheinen soll, für den PC und die Xbox. In dem physikbasiertem Adventure steuert ihr vier Fische, die gemeinsam in einem Tierhandel lebten und gewaltsam voneinander getrennt wurden.

Ihr schwimmt, fliegt, rollt und fresst euch euern Weg in den weiten Ozean, um euch letztlich wieder mit euern Freunden zu vereinen. Natürlich lauern auf dem Weg einige Gefahren und Umgebungen - die ihr in den unten eingebunden Screenshots sehen könnt. Von ruhigen Seen bis hin zu vielbefahrenen Straßen und Kneipen ist alles dabei...

Quelle: Curve Digital