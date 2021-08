I Am Fish erscheint schon im September XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 14:45 Uhr

Macht als Fisch die Weltmeere unsicher - in I Am Fish seid ihr einer von vier Fischen, die unter anderem auf der Xbox wieder zusammenfinden wollen. Das Spiel erscheint am 16. September, dann auch direkt im Xbox Game Pass.

Passend zu dieser Ankündigung haben wir den Launch Date-Trailer für euch, der euch ein wenig zeigt, was euch dann ab Mitte September erwartet:

Quelle: Curve Digital