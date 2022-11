Saint Kotar sucht jetzt neue Detektive XBU MrHyde am Mi, 23.11.2022, 18:00 Uhr

SOEDESCO bringt das psychologische Point&Click-Horror-Detektivspiel Saint Kotar für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch auf den Markt. Um diese Neuigkeit anzukündigen, haben SOEDESCO und Red Martyr Entertainment einen brandneuen Launch-Trailer veröffentlicht.



In diesem narrativen Spiel übernimmst du die Rolle von Benedek und Nikolay, zwei geplagten Gottesmännern, die auf der Suche nach ihrer vermissten Angehörigen in Sveti Kotar sind, einer kroatischen Stadt, die von Tragödien und Verzweiflung heimgesucht wird. Tauche ein in das Geheimnis und entdecke, was für ein Übel in den Schatten lauert. Hier kommt es auf deine Entscheidungen an, denn es gibt mehrere Wege, die dich zu verschiedenen Enden führen. Wirst du die Puzzleteile zusammensetzen und die Wahrheit herausfinden, oder wird Wahnsinn dein Schicksal sein?

Quelle: SOEDESCO