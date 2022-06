Konsolenrelease von Saint Kotar schleicht sich an XBU TNT2808 am Mi, 01.06.2022, 11:00 Uhr

Leise und bedacht schleicht sich Saint Kotar an uns heran - um uns ab dem 14. Oktober auf der Switch, PlayStation sowie Xbox One und Xbox Series X/S in seinen Bann zu ziehen. Neben einem digitalen Release, wird es auch eine physische Version in den Handel schaffen.

Euch erwartet in dem Spiel Lovecraft-Horror in einem verwunschen Tal in Kroation. Das storybasierte, psychologische Horrorspiel setzt dabei auf Point-and-Click-Mechaniken und lässt euch zwischen den Charakteren Benedek und Nikolay wechseln. In der okkultistischen Stadt Sveti Kotar sucht ihr mit den beiden nach einem vermissten Verwandten.

Über Saint Kotar

In diesem handlungs- und entscheidungsgetriebenen Point-and-Click-Adventure mit verzweigten Handlungssträngen und mehreren Enden schlüpft der Spieler in die Rolle von Benedek und Nikolay. Die beiden gottesfürchtigen Männer machen sich auf die Suche nach einer vermissten Frau in einer alten, ländlichen Stadt, die von makabren Morden und seltsamen Phänomenen geplagt wird, die angeblich mit okkulten Ritualen der Teufelsanbetung und Hexerei zusammenhängen.

Tauche ein in ein psychologisches Horror-Point-and-Click Abenteuer

Erlebe die verzweigte Geschichte und beeinflusse das Ende des Spiels

Erlebe die düstere Welt durch handgezeichnete Grafiken und eine stimmige Erzählung

Wechsle zwischen zwei spielbaren Charakteren und beeinflusse mit deinen Handlungen sowohl ihre Geschichten als auch das Schicksal anderer

Quelle: SOEDESCO