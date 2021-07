Horror-Abenteuer Saint Kotar neu angekündigt

Saint Kotar befindet sich derzeit in Entwicklung und wird von SOEDESCO veröffentlicht. Wann das Entwicklerstudio Red Martyr Entertainment das Point-and-Click-Adventure-Horrorspiel für PC und Konsolen fertigstellen wird, ist noch nicht bekannt.



Marko Tominić, Game Director und CEO bei Red Martyr Entertainment, hat Folgendes zu dieser Ankündigung zu sagen: „Wir freuen uns, mit SOEDESCO zusammenzuarbeiten, um unseren ersten Titel auf den Markt zu bringen: Saint Kotar. Wir arbeiten nun schon seit zweieinhalb Jahren an diesem Spiel und sind überzeugt, dass SOEDESCO der perfekte Partner ist, um es zu etwas Besonderem zu machen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, das Spiel sehr bald auf PC und Konsolen zu veröffentlichen.“



Über Saint Kotar

In diesem handlungs- und entscheidungsgetriebenen Point-and-Click-Adventure mit verzweigten Handlungssträngen und mehreren Enden schlüpft der Spieler in die Rolle von Benedek und Nikolay. Die beiden gottesfürchtigen Männer machen sich auf die Suche nach einer vermissten Frau in einer alten, ländlichen Stadt, die von makabren Morden und seltsamen Phänomenen geplagt wird, die angeblich mit okkulten Ritualen der Teufelsanbetung und Hexerei zusammenhängen.

Tauche ein in ein psychologisches Horror-Point-and-Click Abenteuer

Erlebe die verzweigte Geschichte und beeinflusse das Ende des Spiels

Erlebe die düstere Welt durch handgezeichnete Grafiken und eine stimmige Erzählung

Wechsle zwischen zwei spielbaren Charakteren und beeinflusse mit deinen Handlungen sowohl ihre Geschichten als auch das Schicksal anderer

Quelle: Soedesco