Rust erscheint im Mai auf Konsolen XBU MrHyde am Mi, 31.03.2021, 19:00 Uhr

Double Eleven, Entwickler und Publisher von Rust für Xbox One und PlayStation 4, gaben bekannt, dass das intensive und kompetitive Multiplayer-Survival-Spiel am 21. Mai erscheinen wird. Es gibt verschiedenen Versionen des Titels, die ihr im Microsoft Store finden werdet. Wer sich vorher ein Bild vom Spiel machen möchte, findet hier ein langes Gameplay-Video der Xbox One X Version:

Quelle: Double Eleven